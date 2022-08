Gerson 'Canhotinha de Ouro' com seu presente recebido de Arrascaeta - Reprodução

Gerson 'Canhotinha de Ouro' com seu presente recebido de ArrascaetaReprodução

Publicado 13/08/2022 16:11

Rio - Campeão do mundo em 1970, Gerson "Canhotinha de Ouro", recebeu um presente especial na última sexta-feira (12). O comentarista da Rádio Tupi havia pedido uma camisa autografada pelo uruguaio Arrascaeta, do Flamengo, e recebeu o presente enviado pelo jogador. Nas redes sociais, Gerson agradeceu, e exaltou o camisa 14 do Rubro-Negro.

Hoje ela chegou em minhas mãos. Mais uma vez @GiorgiandeA e @Flamengo , agradeço pelo carinho. Arrasca, você é gênio!! pic.twitter.com/OT9v8KnApZ — Gerson Nunes (@canhotinha70) August 12, 2022 "Aí, galera! Estou recebendo aqui o presente do Arrascaeta, melhor jogador do futebol brasileiro. Ganhei autografada. Arrascaeta, obrigado, valeu! Obrigado, Flamengo. Que o Arrascaeta continue brilhando, tanto aqui no Flamengo quanto na Copa do Mundo, pelo Uruguai. Lá é mais difícil, pois carrega um piano pesadão. Aqui está mais tranquilo. Um abraço, Arrascaeta", brincou o ex-jogador. "Aí, galera! Estou recebendo aqui o presente do Arrascaeta, melhor jogador do futebol brasileiro. Ganhei autografada. Arrascaeta, obrigado, valeu! Obrigado, Flamengo. Que o Arrascaeta continue brilhando, tanto aqui no Flamengo quanto na Copa do Mundo, pelo Uruguai. Lá é mais difícil, pois carrega um piano pesadão. Aqui está mais tranquilo. Um abraço, Arrascaeta", brincou o ex-jogador.

Arrascaeta será poupado pelo técnico Dorival Júnior no confronto com o Athletico-PR, neste domingo (14), às 16h, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.