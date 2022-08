Dorival Júnior - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/08/2022 18:48

Rio - O Flamengo voltou a vencer no Brasileirão. E novamente com goleada. Após um primeiro tempo sem gols, o clube carioca emplacou cinco bolas nas redes no segundo tempo e massacrou o Athletico-PR. Apesar do resultado elástico, Dorival Júnior pregou respeito ao rival e afirmou que a vitória não foi fácil para os cariocas.

"Todos nós conhecemos o potencial da equipe do Athletico. Não construímos o resultado de hoje com facilidade. Vocês se recordam que até os 10 minutos do segundo tempo tinha até uma impaciência. Mérito de toda a equipe que soube enfrentar o adversário. Não pensem que a partida de quarta-feira será semelhante ao que foi a primeira partida e nem tão pouco o que foi hoje", afirmou.

Com o resultado, o Flamengo não permitiu que o Palmeiras aumentasse a diferença na tabela. Com nove pontos de diferença, o Rubro-Negro irá encarar o Verdão na próxima rodada. Dorival afirmou que os cariocas sonham com o título.

"Eu sei que a distância é grande, não vamos desistir e vamos até o fim, colocando o máximo possível de pressão. Vamos continuar fazendo a nossa parte e tentando melhorar a nossa colocação sempre. Nós saímos lá de baixo", disse.