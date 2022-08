Diego Ribas será o capitão do Flamengo contra o Athletico-PR - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Diego Ribas será o capitão do Flamengo contra o Athletico-PR Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 14/08/2022 15:07

Rio - O Flamengo está escalado para enfrentar o Athletico-PR, neste domingo (14), às 16h, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Visando preservar seus jogadores para o duelo da Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior optou por trazer uma equipe totalmente alternativa para o confronto do dia dos pais. Apenas dois jogadores do elenco titular do Rubro-Negro iniciarão a partida deste domingo: o goleiro Santos e o volante Thiago Maia, que está suspenso para o jogo de quarta-feira.

Com isto, o Flamengo irá a campo com a seguinte escalação: Santos, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Diego Ribas e Victor Hugo; Marinho, Everton Cebolinha e Lázaro. No banco de reservas, estão a disposição: Hugo Souza, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís, João Gomes, Arturo Vidal, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Vitinho, Gabigol e Pedro.