Oscar aguarda autorização dos chineses para assinar com o Flamengo - Karim Jaafar /AFP

Publicado 13/08/2022 13:32

Rio - O Flamengo corre contra o tempo para poder concretizar a contratação do meio-campista Oscar. Com a janela de transferências se encerrando às 23h59 desta segunda-feira (15), o Rubro-Negro possui pouco mais de 48 horas para garantir o empréstimo do jogador. Em entrevista ao canal no YouTube do jornalista Venê Casagrande, o VP de futebol do clube, Marcos Braz, comentou sobre a situação envolvendo o meia.

"Eu sou uma pessoa otimista em relação às contratações. Eu estou na posição mais tranquila do mundo, ainda mais pela janela que a gente fez. A gente quer o Oscar e entende que ele seria importante para qualificar o elenco, mas não posso ficar chateado caso ele não venha. Os chineses estão sendo muito duros em função de não aceitar que ele jogue por um time no Brasil. Eu não estou aqui para criar expectativas na torcida, mas eu vou tentar a contratação até o último minuto possível", disse o dirigente, antes de completar:

"Ele quer jogar no Flamengo e a gente gostaria de tê-lo aqui. Acho que a 'grata surpresa' é o Oscar", finalizou Marcos Braz.

Atualmente, Oscar está em São Paulo com sua família, e segue aguardando a liberação do Shangai Port, da China, para acertar, oficialmente, com o Flamengo.