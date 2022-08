Terceiro uniforme do Flamengo para a temporada 2022/2023 - Divulgação/Flamengo

Publicado 12/08/2022 12:08

Na manhã desta sexta-feira (12), o Flamengo lançou o seu terceiro uniforme para a temporada. Com homenagem à torcida, as listras da camisa rubro-negra ganharam um desing alusivo ao tremular das bandeiras nas arquibancadas. A estreia será neste domingo, às 16h, no jogo contra o Athletico, no Maracanã.

No evento, realizado na sede do clube na Gávea, os torcedores-símbolos, Santa Cruz e o Anjinho Rubro-Negro foram os primeiros torcedores a receberem o novo manto do Flamengo.

Além da homenagem à torcida, os jogadores também serão representados no uniforme. Na camisa terá um patch no peito que fará referência ao estado de nascimento de cada um, uma forma de mostrar a força da torcida, a maior do Brasil e presente em todo o território brasileiro.

"O Manto 3 é mais um uniforme desenhado em homenagem ao maior patrimônio do Flamengo: a Nação Rubro-Negra. A camisa está linda e temos certeza de que será um sucesso junto aos torcedores", comentou Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo.

Os chilenos Vidal e Pulgar, e os uruguaios Arrascaeta e Varela terão patchs com as bandeiras de seus países.