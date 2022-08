Flamengo e Vélez pela Libertadores de 2021 - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 11/08/2022 10:21

Ao derrota do Talleres mais uma vez, agora por 1 a 0 na quarta-feira (10), o Vélez Sarsfield se classificou para a semifinal da Libertadores e será o adversário do Flamengo. Será mais um reencontro entre os dois clubes, em que o Rubro-Negro leva ampla vantagem, com 7 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas em 11 jogos, com 19 gols marcados e 7 sofridos.

A última vez em que Flamengo e Vélez se enfrentaram foi na Libertadores do ano passado. Curiosamente, os únicos dois jogos pela competição. O Rubro-Negro venceu fora de casa por 3 a 2, com gols de Willian Arão, Arrascaeta e Gabigol. No Maracanã, empate em 0 a 0 garantiu o primeiro lugar no Grupo G, com os argentinos em segundo.



Mas o confronto mais marcante entre os clubes aconteceu na Supercopa dos Campeões da Libertadores, em 1995. Na época, o Flamengo era comandado pelo radialista Washington Rodrigues, o Apolinho, e tinha o "Melhor ataque do Mundo", com Romário, Sávio e Edmundo. O Rubro-Negro venceu na Argentina por 3 a 2 e, no Parque do Sabiá (MG), por 3 a 0, no jogo que ficou na história pela pancadaria.



Edmundo levou soco durante Flamengo x Vélez em 1995 Reprodução

O zagueiro Zadoná deu um soco em Edmundo, que foi a nocaute, e Romário revidou com uma voadora, dando início a uma briga generalizada em campo. No fim, o Flamengo eliminou os argentinos na primeira fase da competição.



Os dois também se enfrentaram duas vezes pela Copa Mercosul nas fases de grupos. Em 200, empate em 1 a 1 na Argentina e vitória rubro-negra por 2 a 0 no Rio. O Flamengo acabou passando no Grupo 2 e o Vélez ficou fora. Em 1998, aconteceu o inverso na classificação do Grupo D. Em campo, derrota rubro-negra por 1 a 0 fora de casa e vitória por 2 a 0 no Maracanã.



Ainda houve mais dois confrontos pela Supercopa da Libertadores de 1997, com 1 a 0 para o Vélez no Brasil e 3 a 0 para o Flamengo na Argentina, mas os dois clubes foram eliminados no Grupo 2.



Já o primeiro jogo da histórica aconteceu num torneio amistoso em 1993, na Argentina. E o Flamengo venceu por 2 a 0. Agora, os dois adversários se reencontram mais uma vez, no duelo mais importante do confronto.