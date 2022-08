Pedro - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/08/2022 18:34

Rio - Vivendo uma grande fase no Flamengo sob o comando de Dorival Júnior, o atacante Pedro vem sendo observado por Tite e uma possível chance na Seleção pode pintar para o centroavante. Ao analisar a forma como o jogador vem desempenhando no Rubro-Negro, o treinador do Brasil afirmou que Pedro dá uma opção que outros atacantes que vem tendo chances na Seleção não dão.

'Ele tem uma característica única, um jogador 9 em uma equipe que joga baixo, que tem poder de cabeceio. Quando uma equipe joga muito baixo, você tem algumas alternativas para furar esse bloqueio, e a infiltração fica muito difícil. Finalização de média distância é importante, fazer cruzamento pelos lados também é importante. Um jogador que faça uma parede, porque não vai ter espaço para atacar, ele tem essa condição. Ele vai acompanhar o raciocínio inteligente do meia e ele tem essa capacidade'', disse em entrevista ao programa Resenha ESPN.

Ao abordar outros nomes que vem sendo utilizados por Tite na função de centroavante, o treinador da seleção brasileira afirmou que diferente de Pedro, todos eles executam uma função semelhante.



''Alguns jogadores têm essa capacidade, mas ela é muito rara. Ele tem isso em específico. Os outros todos a gente tem quem tenha ataque rápido, quem tenha mobilidade, quem venha buscar. A gente tem um 9 que é 10, que é o Firmino e tem o Cunha que também se assemelha a isso, Gabriel, Richarlison", disse.