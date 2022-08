Dorival vive grande fase no comando do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Dorival vive grande fase no comando do FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 10/08/2022 10:00

Rio - Dorival Júnior foi só elogios após mais uma vitória do Flamengo sobre o Corinthians, desta vez pelo placar de 1 a 0, no Maracanã, na noite da última terça-feira (9), que classificou o Rubro-negro para a semifinal da Libertadores. O gol foi marcado pelo atacante Pedro.

Em entrevista coletiva concedida após a partida, o técnico elogiou e apontou maturidade do time, que já havia construído boa vantagem de 2 a 0 no primeiro duelo.

"Foi uma partida onde nós conseguimos ter equilíbrio. É natural que um jogo às vezes seja um pouco nervoso e com ansiedade natural. Uma equipe que procurava o gol por necessidade e outra que tinha preocupação de fazer, mas também defender. E você foge das características. O primeiro tempo foi diferente e não tivemos a posse de bola de outros momentos, o jogo de aproximação, que ficou evidente na segunda etapa quando mudamos o posicionamento, fomos mais agressivos e nos aproximamos, o que é o forte do Flamengo. Foi uma partida madura, equilibrada e consciente", destacou Dorival.

O Rubro-negro, agora, vira a chave pensando na semifinal da competição continental - que será contra Talleres ou Vélez, ambos da Argentina. Para o treinador, no entanto, há uma base sólida e que passa confiança, que não abrirá mão do Campeonato Brasileiro. O Fla volta a campo no domingo (14), às 16h, no Maracanã, contra o Athletico-PR, seu adversário no próximo meio de semana pela Copa do Brasil.

"O torcedor está confiante e não podemos esmorecer. Temos jogos importantes na sequência de Copa e Brasileiro. Não podemos abrir mão de maneira nenhuma, temos que nos manter vivos. É importante manter o elenco pronto e confiante como tem sido. São duas equipes titulares que têm honrado, vestindo e mantendo regularidade."

Dorival ainda reservou um espaço para elogiar o zagueiro Léo Pereira. Coube ao defensor iniciar a jogada do gol marcado por Pedro já na segunda etapa, quebrando a marcação do Corinthians com bom passe vertical para Arrascaeta.

"Quando o meio-campo não consegue ter fluência, é natural você precisar de saída pelos lados ou de zagueiros que tenham esse passe de ruptura. Quando melhoramos o nosso posicionamento, foi o Leo que encontrou o passe para o Arrascaeta, que fez uma jogada maravilhosa, fazendo com que o Pedro ficasse em condições de definição", disse Dorival.