Gabigol e Zico se abraçamAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 09/08/2022 19:50

Rio - Gabigol é considerado a principal referência de uma geração vitoriosa do Flamengo que ainda está escrevendo a história. No entanto, mesmo com apenas 25 anos, na opinião de Zico, o principal jogador rubro-negro de todos os tempos, o autor do gol do título da Libertadores de 2019 já tem status para sentar ao lado dos maiores nomes da história do Flamengo.

"O Gabigol pode ser colocado entre os três maiores ídolos da história do Flamengo, principalmente para esta geração que está aí agora. No Flamengo é muito difícil, pois teve muitos ídolos, muitos grandes jogadores. O meu ídolo Dida, Zizinho, Leônidas da Silva. Da minha geração, Leandro, Júnior, Adílio, é gente pra caramba", afirmou em à "Jovem Pan Esporte".

O Galinho continuou analisando a importância de outros jogadores que fizeram ou fazem parte da geração atual do Flamengo. Além de Gabigol, outros nomes foram destacados.

"Do time atual, Bruno Henrique, o melhor da América em 2019. O Gabigol foi o cara mais decisivo. Arrascaeta e Everton Ribeiro, jogaram para ‘burro’. Gerson também jogou muito. Esses caras entraram para a história, mas cada pessoa vai escolher a posição em que coloca (na lista de maiores ídolos). Mas não é absurdo o Gabigol estar entre os três", disse.