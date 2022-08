Gabigol e Arrascaeta serão julgados pelo STJD - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Gabigol e Arrascaeta serão julgados pelo STJDGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 09/08/2022 17:15

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reconsiderou o pedido feito pelo Athletico-PR, e denunciou Gabigol e Arrascaeta, do Flamengo, por conta dos lances polêmicos no duelo entre as equipes, no dia 27 de julho. Com isto, a dupla pode desfalcar o técnico Dorival Júnior no confronto de volta, no dia 17 de agosto. A informação foi divulgada primeiramente pela jornalista Monique Vilela.

Gabigol foi enquadrado por agressão no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Com isto, caso o camisa nove seja condenado, pode pegar entre quatro a 12 jogos de suspensão. Já Arrascaeta foi denunciado por realizar uma jogada violenta, previsto no artigo 254. Caso haja a condenação, o uruguaio poderá desfalcar a equipe entre um e seis jogos.

Vale lembrar que, após a partida, a Confederação Brasileira de Futebol decidiu afastar o árbitro Luiz Flávio de Oliveira, assim como Wagner Reway, responsável pelo VAR no confronto. Na ocasião, tanto Gabigol quanto Arrascaeta receberam apenas o cartão amarelo.

O STJD determinou que o julgamento dos jogadores do Flamengo será na terça-feira (16), na segunda Comissão Disciplinar. A sessão acontecerá na véspera do confronto de volta entre as equipes, na Arena da Baixada. Ou seja, caso sejam punidos, Gabigol e Arrascaeta não estarão em campo na partida contra o próprio Furacão.