Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Publicado 10/08/2022 14:30 | Atualizado 10/08/2022 14:32

Rio - O Flamengo foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da invasão de torcedores ao estádio e no apedrejamento do ônibus do Atlético-MG na partida entre as equipes pela Copa do Brasil no mês passado. O tribunal entendeu que o Rubro-Negro não teve culpa pela atitude dos torcedores.

O clube carioca encarou o Galo no dia 13 de julho, no Maracanã, e se classificou para as quartas de final, após derrotar o Alvinegro por 2 a 0. Em relação aos objetos atirados no gramado, o Flamengo foi multado em R$ 10 mil. Já sobre as fumaças na entrada em campo, que retardaram o início da partida em sete minutos, a pena foi de R$ 14 mil.

Pesou em favor do Rubro-Negro, o depoimento da relatora, Adriene Hassen. Ela reforçou que o tumulto ocorreu na área externa, de responsabilidade do poder público, e que quando a invasão aconteceu, o clube e o consórcio tomaram as medidas necessárias para se evitar o pior. Em relação ao apedrejamento do ônibus do Galo, o STJD entendeu que a responsabilidade para que isso fosse coibido era da Polícia Militar e dos demais órgãos públicos que faziam a segurança no entorno do Maracanã.