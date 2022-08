Everton Ribeiro no duelo com o Corinthians - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Everton Ribeiro no duelo com o CorinthiansMarcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 10/08/2022 17:32

Rio - Assim como no confronto de ida, o Flamengo voltou a dominar o Corinthians, e, com um Maracanã com mais de 68 mil torcedores, se garantiu na semifinal da Copa Libertadores da América, a terceira nos últimos quatro anos. De quebra, com a vitória por 1 a 0, o Rubro-Negro aumentou, ainda mais, a sua invencibilidade na competição continental, chegando a 28 jogos de invencibilidade.

A última derrota no tempo regulamentar foi em setembro de 2020, quando, ainda sob o comando de Domènec Torrent, o Flamengo perdeu por cinco a zero para o Independiente Del Valle, do Equador. De lá pra cá, o Clube da Gávea só foi derrotado na prorrogação da final da Libertadores de 2021, quando perdeu para o Palmeiras por 2 a 1.

Um dos mais experientes no elenco do Flamengo, Everton Ribeiro destacou a importância da vitória do Rubro-Negro sobre o clube paulista, e comentou, ainda, sobre a importância de desfrutar o momento vitorioso da equipe.

Conversei com Everton Ribeiro, que elogiou o desempenho do #Flamengo contra o Corinthians, e ressaltou a importância de continuar a evolução para buscar os títulos. pic.twitter.com/T4PWKXVCC8 — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) August 10, 2022

"Acho que foi um jogo difícil. A gente sabia que do outro lado tem uma equipe muito qualificada, que iria querer virar o jogo. Então, a gente soube marcar na hora certa, atacamos nos espaços que eles deixaram, e soubemos fazer o gol na hora certa. Está todo mundo de parabéns pela classificação. Uma classificação difícil, e agora, como a gente falou no vestiário, é desfrutar (o momento), sabendo que temos jogos díficeis pela frente, e temos que continuar a evolução para a gente buscar esses títulos", disse Everton Ribeiro, em entrevista após o duelo com o Corinthians.

O Flamengo aguarda o vencedor do duelo entre Vélez Sarfield e Talleres, nesta quarta-feira (10), para saber quem será seu adversário na semifinal da Libertadores. Enquanto isso, a equipe vira a chave e se concentra para o confronto contra o Athletico-PR, neste domingo (14), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão, sob supervisão de Hugo Perruso.