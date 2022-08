Flamengo derrotou o Corinthians por 1 a 0 - Carl DE SOUZA / AFP

Flamengo derrotou o Corinthians por 1 a 0Carl DE SOUZA / AFP

Publicado 09/08/2022 23:21

Rio - O Flamengo está novamente nas semifinais da Libertadores. Com gol de Pedro, o Rubro-Negro voltou a vencer o Corinthians, desta vez por 1 a 0, no Maracanã e garantiu a vaga na próxima fase da competição. A partida foi mais equilibrada, principalmente no primeiro tempo, mas após o gol do centroavante, marcado no começo do segundo tempo, o clube carioca controlou o jogo. A expulsão de Bruno Méndez tornou a vitória ainda mais tranquila.

Esta é a terceira vez nos últimos quatro anos que o Flamengo irá disputar uma semifinal de Libertadores. O adversário do Rubro-Negro será o vencedor de Vélez Sarsfield e Talleres. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira e o campeão da América de 1994 tem a vantagem do empate, por ter vencido o primeiro jogo em casa por 3 a 2. Independente do adversário, o clube carioca irá fazer o segundo jogo no Rio.

O primeiro tempo entre Flamengo e Corinthians foi bastante equilibrado. Precisando do resultado, o clube paulista avançou sua marcação e dificultou a saída de bola do Rubro-Negro. Com a vantagem no agregado, o clube carioca não conseguiu ser tão efetivo.

A primeira chance foi dos donos da casa. Com dois minutos, Everton Ribeiro achou Pedro dentro da área, o atacante dominou no peito e finalizou para fora de bicicleta, assustando Cássio. A resposta do Timão foi logo depois. Yuri Alberto recebeu dentro da área, mas acabou sendo travado na hora de finalizar por Thiago Maia.

A melhor oportunidade dos paulistas foi aos 11 minutos. Adson recuperou a bola pela direita, passou pela marcação de Filipe Luís e saiu na cara de Santos. O jogador do Corinthians finalizou para grande defesa de Santos, que salvou o clube carioca.

Com dificuldades para criar, o Flamengo chegou com perigo em mais duas vezes. Aos 15 minutos, Rodinei cruzou na medida para Everton Ribeiro, que cabeceou para fora. Depois, aos 32 minutos, novamente o lateral-direito apareceu em boas condições dentro da área, mas Raul Gustavo apareceu para salvar os paulistas.

Antes do término da primeira etapa, o Corinthians voltou a assustar. Em bola parada já nos acréscimos, Fábio Santos apareceu dentro da área do Flamengo e cabeceou para boa defesa de Santos.

O Corinthians voltou para o segundo tempo com Renato Augusto, ex-jogador do Flamengo. Com dois minutos, o Timão chegou com perigo em finalização de Adson, que acabou indo para fora da meta de Santos.

No entanto, na primeira escapada que deu no segundo tempo, o Flamengo conseguiu o seu gol. Arrascaeta fez belíssima jogada pela esquerda e cruzou na medida para Pedro tocar para o fundo das redes e abrir o placar no Maracanã.

O gol fez o Corinthians sentir e logo depois o Flamengo ficou bem perto de ampliar. Arrascaeta colocou Gabigol na cara do gol, e a bola acabou caindo para a perna direita. O atacante finalizou para boa defesa de Cássio.

Aos 23 minutos, a situação ficou mais difícil para o Corinthians. Bruno Méndez colocou a mão na bola para ganhar um lance de Pedro. Após revisão do VAR, a arbitragem decidiu expulsar o jogador alvinegro por entender que a jogada significava uma oportunidade clara de gol para o Flamengo.

Após 28 minutos, nova chance. Raul Gustavo perdeu a bola para Thiago Maia, que serviu bem Gabigol. O atacante do Flamengo finalizou duas vezes, na primeira Cássio salvou e na segunda Balbuena apareceu para cortar para escanteio. Quatro minutos depois, novamente ele. Gabigol fez grande jogada, entrou dentro da área e finalizou para bela defesa de Cássio.

Nos últimos minutos, Dorival Júnior fez algumas alterações colocando Everton Cebolinha, Victor Hugo e Arturo Vidal. O Flamengo não aumentou o ritmo e foi controlando a partida até o fim. A vitória e a classificação já estavam garantidas.