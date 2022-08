Confronto no Maracanã antes de jogo do Flamengo - Reprodução / Twitter

Publicado 09/08/2022 21:34 | Atualizado 09/08/2022 21:54

Rio - Um confronto entre torcedores e policiais aconteceu nos arredores do Maracanã, antes da partida entre Flamengo e Corinthians, válida pelas quartas de finais da Libertadores. Imagens que viralizaram nas redes sociais mostraram policiais atirando bombas de efeito moral.

Esta não foi a primeira confusão recente ocorrida nos arredores do Maracanã antes de um jogo decisivo do Flamengo. Antes da partida contra o Athletico-PR, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, o clube paranaense teve o ônibus apedrejado.

As duas equipes se enfrentam às 21h30, desta quarta-feira, no Rio. O Rubro-Negro venceu o primeiro jogo por 2 a 0 em São Paulo e pode perder por um gol de diferença que irá avançar para a semifinal da competição.