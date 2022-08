Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 09/08/2022 16:23

O Flamengo programou a estreia da nova terceira camisa neste domingo (14) contra o Athletico-PR, no Maracanã. A partida pelo Brasileirão será a última antes do confronto entre as duas equipes pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, dia 17.

Inicialmente, o modelo seria o primeiro uniforme do clube. No entanto, as listras onduladas não seguiam o padrão imposto pelo estatuto do Flamengo, e não foi aprovado pelos conselheiros. Porém, por ter agradado o Conselho Deliberativo, a camisa foi escolhida - e aprovada - para ser o terceiro uniforme do Rubro-Negro.



O novo modelo representará a bandeira do Flamengo tremulando e por isso a listras serão onduladas. Entre os detalhes, a gola será redonda e na cor preta.



Em quinto lugar no Brasileirão, com 36 pontos, o Flamengo está a nove do líder Palmeiras. Já na Copa do Brasil, o Rubro-Negro empatou em casa em 0 a 0 e precisa vencer na Arena da Baixada para ir à semifinal. em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis.