Camisas do Flamengo passarão a ter patches diferentes para cada partida disputadaDivulgação/CRF

Publicado 08/08/2022 14:42

Rio - Os uniformes do Flamengo terão uma grande novidade nas próximas partidas. A partir de agora, a camisa do clube utilizada pelos jogadores passará a ter patches em homenagem ao local em que o jogo estará sendo realizado. Uma loja oficial do clube publicou a informação sobre a novidade, e fez a alegria dos torcedores, que aprovaram a ideia.

Não importa onde estejas… Sempre estarei contigo!



Por onde o Flamengo passar nos próximos jogos, o time usará patchs diferenciados em homenagem aos torcedores daquela cidade ou estado!



Eles estarão disponíveis em breve em todas as lojas físicas e site. pic.twitter.com/kd1ATTOdZw — Espaço Rubro Negro (@EspacoRN) August 8, 2022 Nas imagens divulgadas pelo clube, é possível ver o patch em homenagem ao Rio de Janeiro, que terá o Cristo Redentor, a homenagem à Brasília, que possui a Catedral, e o da Bahia, que mostra a imagem do Elevador Lacerda.

O próximo confronto do Flamengo será nesta terça-feira (09), contra o Corinthians, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores da América.