Guillermo VarelaDínamo de Moscou / Divulgação

Publicado 07/08/2022 17:51 | Atualizado 07/08/2022 17:53

Rio – O lateral-direito Guillermo Varela já tem data definida para ser apresentado no Flamengo. O jogador participará de sua primeira coletiva de imprensa nesta segunda-feira (08), às 12h (horário de Brasília), no CT Ninho do Urubu. A informação foi apurada pela reportagem do Jornal O Dia, junto do jornalista Lucas Bayer.



Repetindo o tradicional processo que acontece com todas as contratações do Flamengo, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, atenderão os jornalistas presentes no CT, logo após a apresentação do lateral-direito de 29 anos.



Guillermo Varela está de volta a América do Sul, mas para atuar fora de seu país pela primeira vez. Em sua carreira, o jogador, cria da base do Peñarol, do Uruguai, chegou a defender grandes clubes da Europa, como Real Madrid e Manchester United. O lateral estava no Dínamo Moscou, da Rússia, e utilizou a cláusula da FIFA para deixar o clube sem custos, e assinar com o Flamengo.

*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão, sob supervisão de Lucas Monteiro.