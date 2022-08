São Paulo x Flamengo - Campeonato Brasileiro - Morumbi - 06-08-2022-17 Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

São Paulo x Flamengo - Campeonato Brasileiro - Morumbi - 06-08-2022-17 Fotos: Gilvan de Souza/FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/08/2022 22:28 | Atualizado 06/08/2022 22:31

São Paulo - Com uma equipe alternativa e fora de casa, o Flamengo alcançou o G-4 do Brasileirão. Na noite deste sábado (6), o Rubro-negro venceu o São Paulo por 2 a 0, no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gols de Lázaro e Gabigol. Com a vitória, o Rubro-negro somou 36 pontos e subiu para a terceira colocação na tabela da Série A.



Na próxima terça-feira (9), o Flamengo vai virar a chave para a Libertadores. O Rubro-negro enfrenta o Corinthinas, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo da volta das quartas de final da competição sul-americana. Em São Paulo, o time carioca abriu boa vantagem de dois gols e pode perder por até um gol de diferença para avançar à semifinal.



A primeira chance clara de gol da partida foi o gol do Flamengo no início do primeiro tempo. Aos 6 minutos, o Rubro-negro abriu o placar após Victor Hugo receber o cruzamento pela esquerda. Em seguida, o meio-campista ajeitou de cabeça dentro da área para Lázaro que, mesmo sem deixar a bola cair no chão, desviou novamente para o fundo do gol.



Durante o primeiro tempo, o São Paulo teve mais posse de bola, tentou deixar tudo igual no placar em alguns lances, mas não foi tão eficiente quanto o Flamengo que abriu o placar. Mesmo com a defesa organizada, o Rubro-negro sofreu para suportar o ataque do time paulista, que só pressionou nos pés de Marcos Guilherme.



No retorno para o segundo tempo, a partida teve equilíbrio e, aos trancos e barrancos, Flamengo e São Paulo tentaram jogar no erro do outro. No entanto, diferente do primeiro tempo, o Rubro-negro não teve mais chances claras de gol e passou a adiministrar a partida. O clube paulista, por sua vez, procurou criar as jogadas novamente nos pés de Marcos Guilherme, sem nenhum outro tipo de criatividade para empatar o jogo.

Na reta final da partida, ainda sobrou tempo para o Flamengo matar o jogo com o segundo gol nos acréscimos. No lance, o Rubro-negro partiu em contra-ataque rápido após erro do clube paulista, e Gabigol, dentro da área, finalizou cruzado para sacramentar a vitória.