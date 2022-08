Hugo Souza tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025 - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Hugo Souza tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 06/08/2022 10:45

Mesmo na reserva de Santos, Hugo Souza segue nos planos do Flamengo e não será negociado com o Estoril. O clube português fez uma proposta de empréstimo do goleiro de 23 anos na sexta-feira (5).

A comissão técnica rubro-negra considera Hugo como o reserva de Santos, apesar de também contar com Diego Alves, e por isso não irá emprestá-lo nesta temporada. A informação foi dada inicialmente pelo site 'Ge'.



Titular durante boa parte da temporada, Hugo recebeu muitas críticas da torcida rubro-negra por algumas falhas decisivas que cometeu. Entretanto, ele seguiu com a confiança do técnico Paulo Souza na época. Ainda assim, o Flamengo foi ao mercado e trouxe Santos, que após um problema físico se firmou no time e ganhou a vaga em definitivo com a chegada de Dorival Júnior.



Hugo Souza tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. Desde a estreia, em 2020, o goleiro disputou 66 partidas e conquistou um Brasileiro, uma Supercopa e dois Cariocas.