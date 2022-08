Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 05/08/2022 16:52

Rio - O Flamengo tem sido um dos clubes mais ativos na janela de transferências, tanto com a contratação de novos jogadores, quanto com a venda de alguns atletas. No elenco atual, uma das posições de maior concorrência no clube, é a defesa. Em entrevista ao podcast "PodFla", o VP de futebol do clube, Marcos Braz, comentou sobre a possível contratação de um novo defensor.

"Não. A gente não vê como uma prioridade, no momento, em relação à contratação de zagueiros nessa janela", destacou Marcos Braz.

Vale lembrar que, nesta janela, o Rubro-Negro se desfez de três zagueiros: Gustavo Henrique, que foi vendido ao Fenerbahçe, da Turquia, Matheus Thuler, emprestado ao Vissel Kobe, do Japão, e Rafael Santos, vendido ao Moreirense, de Portugal.

Com isto, o técnico Dorival Júnior terá seis zagueiros a disposição para os confrontos até o final do ano. São eles: Rodrigo Caio, Léo Pereira, David Luiz, Fabrício Bruno, Pablo e o jovem Cleiton.

Mesmo sem a chegada de um novo zagueiro, o Flamengo se destacou bastante na janela de transferências, garantindo a contratação de cinco novos jogadores para seu elenco: o lateral-direito Guillermo Varela, os volantes Erick Pulgar e Arturo Vidal, o meia Oscar e o atacante Everton Cebolinha.