Oscar é o novo reforço do FlamengoReprodução/Instagram Oscar_Emboaba

Rio - O meio-campista Oscar assinou, nesta sexta-feira, o seu contrato com o Flamengo. O jogador, que está em São Paulo com sua família, viajará para o Rio de Janeiro nos próximos dias, para se apresentar no CT Ninho do Urubu e iniciar os trabalhos. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Fabrizio Romano.

A expectativa é que, assim como feito com Everton Cebolinha, Vidal, Pulgar e Varela, Oscar esteja nos camarotes do Maracanã para assistir ao confronto do Rubro-Negro com o Corinthians, na próxima terça-feira (09), às 21h30 (de Brasília), pela Copa Libertadores da América.

Oscar assinou com o Flamengo até o final deste ano. O jogador, que pertence ao Shangai Port, da China, aceitou reduzir seu salário para os moldes do Brasil, e irá receber cerca de 10% do seu salário no clube chinês. O meio-campista ainda não tem data prevista para estrear pelo Rubro-Negro.