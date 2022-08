Arrascaeta presenteou Gerson com a camisa do Flamengo - Divulgação/Flamengo

Publicado 05/08/2022 16:24

Campeão da Copa do Mundo com a Seleção em 1970 e comentarista da Rádio Tupi, Gerson 'Canhotinha de Ouro' não esconde ser fã de Arrascaeta. O ex-jogador gravou um vídeo para seu canal no YouTube elogiando o uruguaio, após o golaço na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Corinthians, pelas quartas de final da Libertadores, e pediu uma camisa autografada. E irá receber o presente.

Nesta sexta-feira (5), o Flamengo postou uma foto de Arrascaeta com a camisa autografada e uma dedicatória a Gerson. O ex-jogador, um dos grandes do futebol brasileiro, com passagens pelo Rubro-Negro, por Botafogo e Fluminense, além de São Paulo, agradeceu e elogiou mais uma vez o uruguaio.



"Ele me ouviu. Agradeço ao gênio Arrascaeta pelo carinho. Você é de outra galáxia. Meu craque do jogo sempre", escreveu Gerson, que é torcedor confesso do Fluminense.