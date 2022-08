Neto - Reprodução/Band

Publicado 05/08/2022 15:47

Rio - Oscar está muito perto de ser oficializado como novo reforço do Flamengo. No entanto, a chegada do meia não agrada ao apresentador Neto. Durante o programa "Os Donos da Bola" desta sexta-feira, o ex-jogador criticou a contratação.

“O Flamengo vai contratar o tal de Oscar, né? O Oscar cinco anos na China: 44 gols. Na China, hein? Dá quase nove gols por ano. Aí, ele jogou cinco anos no futebol brasileiro, fez 19 gols. Jogadorzinho ‘meia-colher’. Não joga na seleção desde 2016. Ganhou dois título na China. Aí o Flamengo tem Marinho, Pedro, Gabigol, Everton. Com 23/24 anos, tudo bem, mas com 30?”, afirmou Neto.

“E agora quer um estádio com a concessão pública. Se vocês têm dinheiro para contratar um jogador desse e todos que vocês contrataram, porque vocês não fazem o estádio de vocês (sem auxílio do governo)”, completou.

Oscar será o quinta reforço do Flamengo nesta janela. Antes, o Rubro-Negro fechou as contratações de Arturo Vidal, Everton Cebolinha, Erick Pulgar e Guillermo Varella.