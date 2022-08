Dorival Júnior - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 05/08/2022 15:15

Rio - O Flamengo divulgou, no começo da tarde desta sexta-feira (05), a lista de relacionados para o confronto com o São Paulo, no próximo sábado (06), às 20h30 (horário de Brasília), no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Embora já tenham acertado sua documentação, e estejam com o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o volante Erick Pulgar e o lateral-direito Guillermo Varela não foram relacionados para o duelo.

Com isto, o técnico Dorival Júnior poderá contar com os seguintes jogadores para enfrentar o Tricolor Paulista:

Goleiros: Hugo Souza, Matheus Cunha e Santos.

Laterais: Ayrton Lucas, Filipe Luís, Matheuzinho e Rodinei.

Zagueiros: David Luiz, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Pablo.

Meias: De Arrascaeta, Diego Ribas, Everton Ribeiro, João Gomes, Matheus França, Thiago Maia, Victor Hugo e Arturo Vidal.

Atacantes: Everton Cebolinha, Gabigol, Lázaro, Marinho, Pedro e Vitinho.