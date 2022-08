Oscar - Divulgação

OscarDivulgação

Publicado 05/08/2022 17:31

Rio - Próximo de ser anunciado como novo reforço do Flamengo, Oscar vai encontrar rostos conhecidos no Ninho do Urubu. Nas passagens por Seleção Brasileira e Chelsea, o meia de 30 anos dividiu vestiário com cinco atletas rubro-negros: Diego Alves, David Luiz, Filipe Luís, Everton Ribeiro e Gabigol.

Diego Alves e Everton Ribeiro, por outro lado, atuaram com Oscar apenas pela Seleção Brasileira. O novo reforço do Flamengo disputou 48 partidas pela equipe, marcando 12 gols. Ele foi chamado pela última vez por Tite, em outubro de 2016, quando ainda estava no Chelsea.

Jogos de Oscar com atletas do Flamengo*:



David Luiz - 119 jogos (Chelsea e Brasil)

Filipe Luís - 29 jogos (Chelsea e Brasil)

Diego Alves - 7 jogos (Brasil)

Everton Ribeiro - 3 jogos (Brasil)



* levantamento do site Transfermarkt.

O quinto e último rosto conhecido de Oscar é Gabriel Barbosa. Os dois nunca estiveram em campo juntos, mas dividiram vestiário por alguns dias e compartilham uma situação curiosa.



Oscar estava presente justamente na primeira convocação de Gabigol para a Seleção Brasileira. Em 29 de março de 2016, o Brasil enfrentou o Paraguai, fora de casa, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Os dois jogadores estiveram juntos no banco de reservas no empate de 2 a 2 e não voltaram mais a ser chamados na mesma convocação.

O curioso é que aquela ocasião por pouco não ocorreu. O atacante rubro-negro tinha 19 anos, na época, e só foi chamado por Dunga de última hora. Ele não estave presente na convocação inicial e se juntou ao grupo posteriormente para substituir Neymar, que levou cartão amarelo no jogo anterior e estava suspenso contra o Paraguai.