Dorival Júnior - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 05/08/2022 15:44

Rio - Bastante elogiado pelo trabalho que vem fazendo à frente do Flamengo, Dorival Júnior só tem contrato com o clube carioca até o fim do ano. Apesar disso, não há pressa no Rubro-Negro para renovar o vínculo com o técnico. Em entrevista coletiva, após a apresentação de Erick Pulgar, o vice de futebol, Marcos Braz foi cauteloso ao abordar a possível permanência do comandante.

"Relação melhor possível (com Dorival Júnior) e na hora certa vamos conversar com ele, e se ele entender também que tem que conversar com a gente, pode nos procurar. Quanto aos jogadores em final de contrato, a mesma coisa. quando a gente se sentir à vontade, vamos conversar", afirmou o dirigente.

Dorival Júnior chegou ao Flamengo no começo de junho para substituir Paulo Sousa. O treinador estava no Ceará e topou a proposta do clube carioca. Ao todo, ele comandou o Rubro-Negro em 16 jogos, venceu 11 partidas, empatou uma vez e teve quatro derrotas.

Esta é a terceira passagem do técnico pelo Flamengo. Em 2012 e 2018, ele assumiu o clube carioca no meio da temporada, recebeu elogios pelo rendimento da equipe, mas acabou não permanecendo no cargo no começo do ano seguinte.