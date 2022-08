Guillermo Varela - Gilvan de Souza

Guillermo VarelaGilvan de Souza

Publicado 05/08/2022 13:28

Rio - O lateral Guillermo Varela teve sua situação regularizada no início da tarde desta sexta-feira. Com isso, o jogador uruguaio está liberado para fazer sua estreia pelo Flamengo neste domingo, às 16h, contra o São Paulo, no Morumbi.

Além de Varela, quem também poderá fazer sua primeira partida pelo Flamengo é Erick Pulgar. A dupla, que se juntou a Cebolinha e Vidal como reforços rubro-negros nesta janela, está à disposição e a escalação depende apenas do técnico Dorival Júnior.

Para encarar o São Paulo, Dorival deve repetir a escalação que goleou o Atlético-GO por 4 a 1 no último sábado, no Maracanã. O treinador quer preservar suas principais peças para o duelo de terça, contra o Corinthians, pela Libertadores.