05/08/2022

Rio - O Flamengo recusou uma proposta do Kranosdar, da Rússia, pelos direitos do zagueiro Léo Pereira. Os russos não descartam fazer uma nova investida pelo defensor, que se tornou titular com Dorival Júnior e tem sido um dos destaques do clube carioca nas últimas partidas.

Léo Pereira, de 26 anos, chegou ao Flamengo em 2020 com status de substituto de Pablo Marí, após se destacar no Athletico-PR. O Rubro-Negro desembolsou cerca de R$ 27 milhões. Apesar disso, o zagueiro nunca havia conseguido conquistar a confiança dos torcedores, até a chegada de Dorival.

Na atual temporada, o defensor entrou em campo em 24 partidas e fez dois gols pelo Flamengo. Ele conquistou um Brasileiro, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e dois Cariocas pelo Rubro-Negro.