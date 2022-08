Natan - Divulgação / Bragantino

NatanDivulgação / Bragantino

Publicado 04/08/2022 20:51

Rio - O zagueiro Natan, de 21 anos, do Bragantino está na mira da Roma. De acordo com informações da imprensa italiana, a equipe italiana poderá desembolsar cerca de 10 milhões de euros (cerca de R$ 53,36 milhões) pelo jovem. No entanto, o Flamengo poderá receber uma parte da transferência.

O Rubro-Negro tinha 60% dos direitos de Natan e negociou o zagueiro com o Bragantino em uma operação que rendeu R$ 27 milhões ao clube. No entanto, o Rubro-Negro manteve 12% dos direitos do jogador e pode lucrar em uma transferência futura. Além disso, pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, o clube carioca teria mais 2%. Caso, a Roma pague 10 milhões de euros (cerca de R$ 53,36 milhões) por 100% dos direitos do zagueiro, o Flamengo teria direito a receber R$7,47 milhões.

Natan vive um bom momento no Bragantino, formando dupla de zaga com Léo Ortiz. Ele entrou em campo em 27 partidas na temporada atual, marcou três vezes e deu uma assistência.