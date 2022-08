Jeferson Thiago, sósia do atacante Gabigol - Reprodução/Instagram GabigolDaTorcida

Publicado 04/08/2022 16:32

Rio - Jeferson Thiago Rosário de Sales, popularmente conhecido como "Gabigol da Torcida", lançou a sua pré-candidatura a deputado estadual no Rio de Janeiro. O "Gabigordo", como também é carinhosamente chamado, se filiou ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), e, para confirmar a sua candidatura, aguarda apenas a apreciação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Morador de Paciência, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o sósia de Gabigol não declarou, até o momento, possuir nenhum bem. No entanto, vale relembrar que no começo de 2020, Jeferson comprou um carro de luxo avaliado em pouco mais de R$ 100 mil. Esta é a primeira vez que ele se candidata a um cargo público.

Jeferson é apenas um dos vários nomes ligados ao Flamengo que se inscrevem, constantemente, para concorrem a um cargo. Além do sósia de Gabigol, outras três personalidades ligadas ao clube já garantiram que irão se candidatar nestas eleições: O VP de futebol, Marcos Braz, que será candidato a deputado federal, o ex-roupeiro Clebinho, que trabalhou por 20 anos no clube, será candidato a deputado estadual, e o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello também concorrerá a deputado federal.