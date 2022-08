Oscar está verbalmente acertado com o Flamengo - Divulgação

Publicado 04/08/2022 12:42

Rio - O Flamengo está perto de acertar a contratação por empréstimo do meia Oscar, do Shanghai Port-CHN, até o fim da temporada. De acordo com o portal chinês Titan Plus, o Rubro-Negro lutou para tentar colocar uma cláusula em contrato que permitiria a contratação em definitivo do atleta em 2023.

Apesar dos esforços do Flamengo, o Shanghai Port não se mostrou disposto a facilitar uma venda de Oscar. Os chineses, inclusive, fizeram jogo duro para emprestar o jogador ao Rubro-Negro, que desejava um empréstimo até maio.

Oscar é aguardado no Rio ainda nesta semana para realizar exames no Ninho do Urubu. O meia assinará contrato até dezembro deste ano.