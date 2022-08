Duelo entre Flamengo e Corinthians registrou maior publico da Neo Química Arena - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 03/08/2022 19:57

Rio - Apesar da derrota por 2 a 0 diante do Flamengo, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, o Corinthians registrou o maior público do ano em sua casa, além da maior renda na história do clube jogando na Neo Química Arena.



O Timão divulgou que arrecadou R$5.386.291,50 na partida contra o Rubro-Negro. A quantia ultrapassa os R$ 5.108.151,00 registrados na final da Copa do Brasil de 2018, onde o Time do Povo foi derrotado por 2 a 1 pelo Cruzeiro. Até então, o vice-campeonato para a Raposa era o jogo de maior renda para o clube paulista na Arena.



O valor foi impulsionado pelos preços aplicados nos ingressos (oito dos dez setores tiveram aumento nos preços em relação ao último jogo do clube em casa na Libertadores), além da maior presença de torcedores rubro-negros em Itaquera, tendo em vista o acordo feito pelas diretorias em ampliar o número de ingressos no setor visitante, que também ocorrerá no Maracanã.



As entradas para os visitantes na Neo Química Arena custaram R$ 140, e os corintianos que ficaram no setor Sul (o mesmo dos flamenguistas) pagaram entre R$38,50 (sócio-torcedores) e R$90 (não-sócios).



Veja as cinco maiores bilheterias do Corinthians na Neo Química Arena



1º - Corinthians 0 x 2 Flamengo - Quartas de final Libertadores 2022 - R$5.386.291,50

2º - Corinthians 1 x 2 Cruzeiro - Final Copa do Brasil 2018 - R$5.108.151,00

3º - Corinthians 2 x 1 São Paulo Final - Paulistão 2019 - R$5.014.884,00

4º - Corinthians 2 x 0 Boca Juniors - Fase de grupos Libertadores 2022 - R$4.611.628,25

5º - Corinthians 0 x 0 Boca Juniors - Oitavas de final Libertadores 2022 - R$4.276.661,57



45.349 pessoas acompanharam a partida em Itaquera, sendo quase quatro mil flamenguistas. O ticket médio foi de cerca de R$ 119.



O público foi superior ao empate entre Timão e Boca Juniors, nas oitavas de final da competição continental. Naquela ocasião, 44.313 pessoas acompanharam o empate sem gols com a equipe argentina. Até então, esse era o maior público do Corinthians no ano.



O jogo de volta contra o Flamengo na Libertadores está marcado para a próxima terça-feira (9), no Maracanã. Antes, o Corinthians viaja para Florianópolis, onde enfrenta o Avaí pela 21ª rodada do Brasileirão, no sábado (6), às 19h.