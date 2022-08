Arrascaeta - Gilvan de Souza/Flamengo

ArrascaetaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/08/2022 16:40 | Atualizado 03/08/2022 17:38

Rio - Reserva no Flamengo e perto do fim de sua passagem pelo clube, Diego Ribas se mostrou disposto a ceder a camisa 10 para Arrascaeta, que tem sido um dos principais nomes do Flamengo nos últimos anos. No entanto, o uruguaio recusou e preferiu continuar vestindo o número 14. A informação foi dada por André Rizek durante o "Seleção SporTV".

“Tem uma questão interna no Flamengo sobre isso (camisa 10). Não sei se o Flamengo vai abrir para o público essa questão. Vocês sabem o apelo que uma camisa 10 tem de venda quando ela é vestida por um craque como é o Arrascaeta. Hoje, a 10 é do Diego, um jogador importante na história, mas é reserva. Ele não tem o rendimento de vender camisas como tem o Arrascaeta. Tinha um potencial de vender camisas 10. O Diego passaria a camisa 10, não teria problema nisso, mas o Arrascaeta não abre mão de usar a 14, tem até tatuado no corpo. Não quer nem saber de usar o número dele, é questão pessoal. Há um lamento do Flamengo pelo potencial de marketing que poderia explorar por ter um camisa 10 para vender camisas”, disse Rizek.

Agora, resta saber se Arrascaeta mudará de ideia e assumirá a camisa 10 em 2023, já que Diego Ribas não estará mais no clube.