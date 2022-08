Neto - Reprodução/Band

NetoReprodução/Band

Publicado 03/08/2022 14:33

Neto não ficou nada satisfeito com a vitória do Flamengo em cima do Corinthians por 2 a 0 na Neo Química Arena. Durante o programa "Os Donos da Bola" desta quarta-feira, o apresentador da Band afirmou que o resultado ficou "barato" para o Timão.



"2 a 0 foi pouco. Ficou barato. Se não tem Du Queiroz, Adson, Giovani, Fagner e Mosquito, o Corinthians não estaria nessa situação. O Corinthians estaria muito pior. Essa molecada, com Vítor Pereira, que conseguiu tudo isso. Não foi Roger Guedes, Willian, Renato Augusto e Giuliano. O Giuliano é uma mentira", disparou Neto.



O apresentador da Band também fez questão de exaltar a qualidade e superioridade do elenco rubro-negro. No fim da análise, Neto afirmou que o Corinthians já está fora da Libertadores



"Não dá para enfrentar o Flamengo. Me desculpa. O Flamengo é o Flamengo. Tite, você que estava no estádio ontem, se você não levar o Gabigol para ser titular da Seleção Brasileira, você está de sacanagem com o futebol brasileiro. É uma injustiça. O Gabigol joga muita bola, é um monstro. O Arrascaeta é um fenômeno. Se eles forçam um pouco, era 3, 4 ou 5", analisou o apresentador.

"Deu para ver a superioridade do Flamengo. Por sinal, é outro patamar. Rodinei jogou muita bola. Ninguém falou nada. Quando joga mal, a gente quebra ele, né? O Léo Pereira jogou muito. David Luiz quase fez três gols. É uma diferença monstruosa de um time para o outro. Já acabou. O Corinthians está fora da Libertadores", completou.



Flamengo e Corinthians voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, às 21h30, no Maracanã, pelo segundo jogo das quartas de final da Libertadores. O Timão precisa de um resultado elástico no Rio de Janeiro para conseguir a classificação.