Neto - Reprodução/Band

NetoReprodução/Band

Publicado 03/08/2022 13:16

Rio - Ídolo do Corinthians, Neto se rendeu ao time do Flamengo após vencer o Timão por 2 a 0, em partida válida pela ida das quartas de final da Libertadores, na Neo Química Arena. Nas redes sociais, o ex-jogador e apresentador do Donos da Bola, da TV Band, elogiou o rival e mostrou pessimismo para um revés do Alvinegro paulista.

"O Flamengo deu baile, botou o Corinthians na roda e mereceu ganhar hoje. O Timão não produziu e dificilmente vai reverter a situação no Rio de Janeiro. Complicou, garotinho", escreveu Neto, no Twitter.

Com o resultado, o Flamengo ganhou vantagem e pode perder por até um gol de diferença na partida de volta, que será na próxima terça-feira (9), no Maracanã.