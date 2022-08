Arrascaeta fez belíssimo gol e abriu placar em São Paulo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/08/2022 10:58

Rio - O Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 0 em partida válida pela ida das quartas de final da Libertadores, na Neo Química Arena. Eleito o craque da partida após ter feito um golaço, Arrascaeta deu entrevista e ressaltou a importância da chegada do técnico Dorival Júnior para a mudança do Rubro-Negro na temporada. Para ele, o novo treinador deu força ao elenco.

"Quando ele chegou, estávamos em um momento difícil. Com a qualidade que temos aqui, o time tem que brigar por coisas importantes. O nosso vestiário é muito bom, mas precisávamos de um cara que viesse e voltasse a dar essa força para nós. Então, no dia a dia a gente começou a acreditar nas coisas e fomos evoluindo. Quando você ganha, o ambiente vai ficando ainda melhor e a gente está numa fase crescente. Temos que continuar no mesmo jeito que a gente chegou até aqui", disse o camisa 14.

Ao analisar a diferença entre o trabalho de Paulo Sousa e o de Dorival Júnior, Arrascaeta acredita que o time não conseguiu cumprir o que o português desejava.

"Com o Paulo Sousa, talvez não fizemos as coisas do jeito que ele queria. Não deu certo, mas acontece no futebol em muitas equipes. O importante é que nunca desacreditamos da força de nossa equipe. Foi fundamental os caras entenderem muito rápido o que o Dorival queria, que ele trouxe a ideia nova, e hoje estamos colhendo os frutos do dia a dia", finalizou.