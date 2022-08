João Gomes com sua mãe, Monique - Arquivo Pessoal

Publicado 03/08/2022 17:46

Rio - A vitória do Flamengo em cima do Corinthians ficará marcada na memória dos jogadores rubro-negros, especialmente de João Gomes. Na última terça-feira, o volante completou cem jogos pelo clube carioca e recebeu uma homenagem da própria mãe nas redes sociais.



"Você está completando seu centésimo jogo no nosso time de coração. Hoje, com toda certeza, é um dos dias mais importantes para nós, para nossa família, para nossos amigos, para sua namorada, para quem acreditou e lutou para esse dia acontecer. Tudo que eu disser aqui, é para endossar tudo que falo diariamente a você, que ORGULHO que eu tenho de você, meu filho. Chegou ao Flamengo com 8 anos de idade, foi privado de ser uma criança e um adolescente “normais”, sempre honrando com seus compromissos. E hoje chegar ao centésimo jogo, com 21 anos, é surreal de lindo", publicou Monique na última terça-feira no Instagram.

João Gomes começou a ganhar vaga no time principal do Flamengo em meados de 2020, com Rogério Ceni. Aos poucos, o volante recebeu oportunidades e chegou a ser titular no esquema de Paulo Sousa. Com Dorival, João vem tendo boas atuações e atualmente é peça fundamental no meio de campo rubro-negro.



O Flamengo volta a campo no próximo sábado, contra o São Paulo, às 20h30, no Morumbi, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o time de Dorival Júnior vai em busca de mais uma importante vitória na temporada.