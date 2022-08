Gabigol chega a 28 gols pela Libertadores - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Gabigol chega a 28 gols pela Libertadores Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 03/08/2022 16:14

Rio - O apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, afirmou nesta quarta-feira (3) que a seleção brasileira tem condições de ser hexacampeão na Copa do Mundo do Catar. Entretanto, para o ex-jogador, isso só poderá acontecer caso o técnico Tite escale Neymar e Gabigol no ataque do Brasil.

Gabigol e Neymar Daniel Castelo Branco

"O Gabigol só não é melhor do que o Neymar. Depois do Neymar, nenhum atacante do futebol brasileiro é melhor do que o Gabigol. Vinicius Júnior ou o Gabigol? Gabigol!", afirmou Neto no 'Os Donos da Bola', que completou:



"Deixa o Vinicius Júnior, o Richarlison e o Rodrygo na reserva, faz um meio-campo forte e coloca o Gabigol e o Neymar no ataque. O Brasil ganha a Copa! Mas você, Tite, vai levar a sua família", concluiu.



Após marcar gol contra o Corinthians, na última terça, Gabigol chegou a 28 gols na Libertadores e está a apenas um de igualar a marca do ex-jogador Luizão para se tornar o maior artilheiro brasileiro no torneio sul-americano. O atacante, de 25 anos, soma cinco convocações para a seleção brasileira neste ciclo para a Copa do Mundo do Catar.