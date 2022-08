Erick Pulgar - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/08/2022 15:42 | Atualizado 03/08/2022 15:44

Rio - Contratado como reforço do Flamengo, o volante Erick Pulgar já vem treinando no Ninho do Urugu há alguns dias, mas ainda não foi apresentado oficialmente. O Rubro-Negro divulgou que a apresentação do chileno será na próxima quinta-feira (04), às 12h (horário de Brasília), na sala de imprensa do CT do clube carioca.

Assim como foi visto nas coletivas de imprensa de Everton Cebolinha e Arturo Vidal, a tendência é que, após a apresentação de Erick Pulgar, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, permaneçam na sala de coletivas para atender as perguntas feitas pelos jornalistas, sobre os demais assuntos do Departamento de Futebol do clube.

Erick Pulgar tem 28 anos e começou no futebol se destacando pelo Antofagasta. Em 2015, se transferiu para o Bologna, da Itália, onde ficou até 2019, quando foi comprado pela Fiorentina, também da Itália. Na última temporada, o chileno defendeu, por empréstimo, o Galatasaray.

Para fechar com o jogador, o Flamengo desembolsou 2,8 milhões de euros, cerca de R$ 14 milhões, em parcelas durante dois anos. O jogador, de 28 anos, assinou contrato até dezembro de 2025.