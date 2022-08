Flamengo abre vantagem para jogo da volta das quartas de final da Libertadores - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 03/08/2022 20:49

Rio - O bom resultado do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, na última terça-feira, na Neo Química, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, não abalou a confiança do comentarista Mano. Após partida, ele afirmou durante o programa "Papo Reto", no YouTube, que acredita na classificação do clube paulista, e disse que o Rubro-negro era um "produto da Globo".

"Que atropelo. Diante de 45 mil torcedores, dar uma pipocada dessa? Está errado isso aí. O Corinthians deixou o Flamengo gostar do jogo. No segundo tempo, o Flamengo criou inúmeras oportunidades e poderia ter feito até mais. Porém, o resultado ficou em aberto. Quem sabe, o Corinthians consegue fazer o que o América do México fez. Eu ainda acredito numa vitória do Corinthians. Eu estou confiante", disse Mano ao canal 'Papo Reto' no YouTube.

"Antigamente, o Campeonato Carioca era transmitido para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Isso que fez a torcida do Flamengo ganhar notoriedade. A emissora carioca fez o Flamengo, gente. O Flamengo é quase um 'Domingão do Faustão'. É um produto da Globo", completou.



Na próxima terça-feira (9), Flamengo e Corinthians voltam a se enfrentar, no Maracanã, pelo jogo da volta das quartas de final da Libertadores. O Rubro-negro tem vantagem de dois gols e pode perder por um gol de diferença para avançar à semifinal do torneio sul-americano.