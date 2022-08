Gabigol no duelo entre Flamengo e Corinthians - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 03/08/2022 19:11

Rio - Maior ídolo recente do Flamengo, o atacante Gabigol vem se destacando cada vez mais dentro e fora de campo. Em entrevista ao canal "Fui Clear", o jogador, que possui contrato com o Rubro-Negro até o final de 2024, comentou sobre a possibilidade de deixar o Clube da Gávea e retornar para a Europa, onde teve pouco sucesso.

"Enquanto eu sentir no meu coração que é o lugar para ficar, vou ficar. Quando sentir que não é pra ficar, não tenho problema em mudar. Tem times que te marcam muito e vai ser difícil sair pro Flamengo, pensando no hoje. O Flamengo é onde me vejo como torcedor. Quando eu ia pro estádio fazia as mesmas coisas. Isso me motiva e me faz ser feliz, eu tenho essa coisa da vibe. Vejo todo mundo com a camisa 9, vou olhando e vejo que consigo representar eles de alguma forma. Enquanto isso me motivar, eu vou querer ficar. Quando chegar o momento que isso não me motiva e outras coisas dentro do clube, até eu mesmo dentro de campo, vai ser a hora de mudar, mas confesso que vai ser difícil", comentou o atacante.

Ainda na entrevista, o camisa 9 do Flamengo comentou sobre o período que passou pela Europa, destacando, especialmente, a sua mudança do Benfica para a Inter de Milão, por conta da concorrência.

"Foi um momento que eu tinha que ter ido embora, não me arrependo. Eu tinha 18 anos, sabia que tinha que passar por aquilo. Poderia ir para alguns times, mas optei pela Inter de Milão. Era um clube que estava começando a se reestruturar com um grupo chinês e um italiano… um ano atrás a Inter voltou a ser campeã italiana, e eu peguei o começo desse ciclo. Eu peguei um time que não estava encaixado, ainda jogava aberto pela direita… peguei um treinador holandês… para mim ,tudo foi muito novo e eu era muito novo. Foram muitas coisas que não fizeram dar certo. Poderia ter ficado mais um ano, mas optei de ir pro Benfica para jogar", disse Gabriel, antes de completar:

"Quando eu vi que tinha o Jonas e outros jogadores, e eles colocavam os jogadores da base para fazer venda e eu ficava sempre (no banco), eu falei que queria jogar. Tinha 19 anos, não poderia ficar parado. Poderia ter ficado na Europa, mas optei em voltar pro Santos, foi muito simples. Se eu quisesse ter voltado (para Europa), poderia ter voltado", finalizou Gabigol.

Após vencer o Corinthians na última quarta-feira (02), Gabigol e seus companheiros iniciam a preparação para os próximos compromissos. No sábado (06), o Rubro-Negro enfrentará o São Paulo, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádo do Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.