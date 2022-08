Erick Pulgar é apresentado - Gilvan de Souza / Flamengo

Erick Pulgar é apresentadoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/08/2022 13:04 | Atualizado 04/08/2022 14:19

Rio - Apresentado como reforço do Flamengo, o volante Erick Pulgar, de 28 anos, falou suas primeiras impressões sobre ser um jogador do clube carioca. Ele citou o relacionamento com Arturo Vidal, volante da equipe carioca, e Mauricio Isla, ex-lateral-direito rubro-negro, que fazem parte da seleção chilena e também exaltou a forma como o torcedor do Flamengo se relaciona com a equipe.

"Quando soube que estava andando bem a negociação. Arturo me disse que o grupo era muito bom e que a torcida também era muito boa. Isla me disse o mesmo. Quando cheguei aqui, vi que tudo era real. Eu estava assistindo ao jogo e o ambiente do Estádio era maravilhoso. É a primeira vez que vejo uma torcida tão apaixonada pela equipe", afirmou.

Questionado sobre o atropelamento que esteve envolvido com vítima fatal em 2013 e a acusação de estupro, Pulgar disse que não gostaria de falar sobre o assunto e prometeu reverter parte da rejeição dos torcedores do Flamengo com boas atuações dentro de campo.

"Sobre esse assunto fora do futebol, falo pouco. Todo assunto está encerrado. Perguntas fora do futebol não tem relação. Não tenho medo de nada. Vou tentar reverter o julgamento que eles têm de mim dentro de campo, que é onde tenho que mostrar", disse.