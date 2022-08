Dorival Junior - Treino no Ninho - 28-07-2022-126 Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 04/08/2022 20:19

Um Flamengo totalmente reserva está sendo preparado para encarar o São Paulo, neste sábado, pelo Brasileirão. De olho no jogo de volta das quartas de final da Libertadores contra o Corinthians, na próxima terça-feira, Dorival Júnior decidiu poupar os titulares e deve usar a mesma escalação da goleada sobre o Atlético-GO, na última rodada do Brasileirão.



Assim, o provável Flamengo para entrar em campo no Morumbi é composto por: Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego, Vidal e Victor Hugo; Everton Cebolinha, Lázaro e Marinho.



O time alternativo teve boa atuação contra o Atlético-GO, no último sábado, e venceu por 4 a 1. Os gols foram marcados por Lázaro, Marinho, Vidal e Victor Hugo, que foi eleito o craque da partida.

Flamengo e São Paulo se enfrentam às 20h30 deste sábado, no Morumbi, pela 21ª rodada do Brasileiro. Em campanha de recuperação, o Rubro-Negro ocupa atualmente a quinta colocação, com 33 pontos. Em caso de vitória contra o São Paulo, a equipe pode chegar até ao terceiro lugar na tabela.