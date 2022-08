Arrascaeta - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 04/08/2022 15:30

Rio - O desempenho de Arrascaeta, do Flamengo, foi comparado com Gustavo Scarpa, do Palmeiras, por Fábio Sormani nesta quinta-feira (4) durante o "ESPN F90". Na ocasião, o comentarista analisou a importância dos dois atletas em seus respectivos clubes e afirmou que o uruguaio "não é jogador de futebol europeu".

"O Scarpa é espetacular. É o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Um ano espetacular. O Arrascaeta é fora da curva. Em termo de genialidade, o Arrascaeta é mais genial que o Scarpa. Eu acho que neste momento, o Scarpa é mais jogador que o Arrascaeta. O Scarpa é jogador de futebol europeu. O Arrascaeta não é", disse Fábio Sormani.

"O Arrascaeta funciona bem aqui. Na Inglaterra, com essa passadinha curta que ele tem, o Arrascaeta teria dificuldade para jogar. É o que eu falo, não aparece proposta para ele. O Flamengo é um time poderosíssimo. O melhor jogador desse time não recebe nenhuma proposta da Europa. Que mistério é esse?", completou.

Um dos destaques do Flamengo, Arrascaeta tem contrato com o clube carioca até 2026 e é idolatrado pelos torcedores rubro-negros. No caso de Gustavo Scarpa, o meio-campista assinou um pré-contrato com o Nottingham Forrest, da Inglaterra, e vai deixar o clube paulista em dezembro deste ano.