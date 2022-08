Everton Ribeiro - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/08/2022 11:30

Rio - Vivendo novamente um bom momento pelo Flamengo, Everton Ribeiro voltou a brigar por uma vaga na seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. De acordo com informações do portal "LANCENET", o meia, de 33 anos, vem sendo monitorado de perto pela comissão técnica de Tite e pode receber nova chance com a camisa da seleção brasileira.

A última vez que Everton Ribeiro foi convocado no fim de setembro do ano passado para três compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias: Venezuela, Colômbia e Uruguai. Na ocasião, o meia não vivia grande fase no Flamengo, mas seguia sendo convocado por Tite para fazer parte do elenco da seleção brasileira.

Everton perdeu espaço quando Philippe Coutinho retornou para a seleção brasileira. Apesar disso, Tite sempre demonstrou carinho pelo meia do Flamengo e o citou como um "jogador diferente" em algumas entrevistas, mesmo com o jogador estando de fora das convocações.

Na atual temporada, Everton Ribeiro entrou em campo em 44 partidas, fez seis gols e deu quatro assistências. O jogador, de 33 anos, está no Flamengo desde 2017 e é peça fundamental no time de Dorival Júnior.