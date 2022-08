Oscar - Lucas Figueiredo/CBF

Rio - Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz deu detalhes sobre a negociação do Flamengo por Oscar. Após a apresentação de Erick Pulgar, o dirigente afirmou que o meia ainda não obteve liberação do Shanghai Port-CHN para atuar no Rubro-Negro.

"Temos uma situação em relação ao Oscar. Deixar claro que ainda não tem nada. O Flamengo jamais teve qualquer negociação com o clube chinês. O Flamengo respeita o Shanghai e muito. A gente respeita a história do Oscar no Shanghai. Chegou lá em 2017. Ele tem uma história com o clube e é ídolo das crianças chinesas que moram em Shangai. O Flamengo respeita isso. E por respeitar e por estar sempre atento a isso, o Flamengo vai aguardar até onde se achar confortável e possível para que se tenha a liberação, para que possamos definir a contratação. Ainda não tem nada, o jogador nem sequer tem a liberação para treinar. Isso até o momento que sentei nessa cadeira", afirmou Braz.

"A gente espera que dentro do mais próximo possível a gente resolva isso para que a gente possa tentar a contratação de um jogador que também dispensa comentários. Jogador de Premier League e bem acima da média no futebol brasileiro", completou.

A expectativa é de que Oscar chegue ao Rio ainda nesta semana para realizar exames no Ninho do Urubu. O meia deve assinar com o Flamengo até dezembro.