Filipe Luís acabou abrindo o seu supercílio por conta de acidente em treino do FlamengoReprodução/Instagram

Publicado 04/08/2022 17:38 | Atualizado 04/08/2022 17:39

Rio - O lateral-esquerdo Filipe Luís, do Flamengo, acabou sofrendo um acidente no treino desta quinta-feira (04). Durante uma atividade, o jogador acabou não percebendo que estava perto de uma placa, e acabou batendo de cara nela. Confira:

O lateral-esquerdo Filipe Luís, do #Flamengo, acabou sofrendo um "acidente", no treino de hoje. O jogador bateu de cara em uma placa que estava sendo utilizada no treinamento. Confira: pic.twitter.com/r55xwXto8Q — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) August 4, 2022

Nas redes sociais, o jogados brincou sobre o assunto: "Treino pegado hoje", disse.

No choque, o lateral-esquerdo acabou abrindo o supercílio, e precisou tomar pontos no local. No entanto, o jogador não deve ser problema para os próximos compromissos da equipe.

O Rubro-Negro segue em reta final de preparação para o confronto com o São Paulo, neste sábado (06), às 20h30 (horário de Brasília), no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.