Publicado 03/08/2022 16:54 | Atualizado 03/08/2022 16:56

Rio - O comentarista Vampeta alfinetou a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Corinthians, na última terça-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Na ocasião, durante o programa "Canelada FC", o pentacampeão pela Seleção relembrou o trabalho de Paulo Sousa no comando do Rubro-negro e aproveitou para elogiar Dorival Júnior.

"O Paulo Sousa poderia ter ficado mais um pouquinho para atrapalhar mais (risos). Só isso. Paulo Sousa botava Everton Ribeiro de lateral esquerdo, Marinho de lateral esquerdo, Rodinei de ponta direita e Pedro não entrava. Dorival botou as peças certinhas em seu lugar", disse Vampeta no 'Canelada FC'.

Com a missão de reformular o elenco do Flamengo, Paulo Sousa chegou ao Rubro-negro no início do ano, mas apesar da expectativa criada, o técnico português não apresentou um trabalho convincente e acabou sendo demitido pelo clube carioca.

Após a saída de Paulo Sousa, o Flamengo contratou Dorival Júnior, que estava no comando do Ceará. O treinador identificou rapidamente os problemas do Rubro-negro e, aos poucos, o time vem tendo boas atuações e projeta conquista de títulos neste ano. Na próxima terça-feira (9), o clube carioca volta a enfrentar o Corinthians, pelo jogo da volta das quartas de final da Libertadores, no Maracanã.