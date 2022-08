Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/08/2022 16:03

Rio - Gabigol encerrou na vitória sobre o Corinthians um jejum de seis jogos sem marcar pelo Flamengo. E o atacante, de 25 anos, entrou em campo sem estar 100%. De acordo com informações da jornalista Isabelle Costa, o atleta teve uma faringite e quase não foi relacionado para a partida.

Após atuar no sacrifício, o atacante de Flamengo irá descansar nesta quinta-feira e dificilmente estará em campo na partida de sábado contra o São Paulo. Com o resultado conquistado contra o Corinthians, no jogo de ida, o Rubro-Negro poderá perder por um gol de diferença na próxima terça, no Maracanã, que irá se classificar.

Em sua quarta temporada com a camisa do Flamengo, Gabigol entrou em campo em 44 partidas, fez 21 gols e deu três assistências. Apesar dos números abaixo dos últimos anos, o atacante é o artilheiro do clube no ano.