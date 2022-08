Oscar está verbalmente acertado com o Flamengo - Divulgação

Publicado 03/08/2022 14:39

Rio - O meio-campista Oscar está mais próximo do que nunca de ser jogador do Flamengo. Nesta quarta-feira (03), o Shangai Port, da China, se despediu oficialmente do brasileiro em suas redes sociais, com uma foto do atleta e a legenda "Até Breve. Te amo também". Confira:

Mais cedo, o jogador publicou uma carta de despedida do clube chinês no Weibo, uma das principais redes sociais da China. No entanto, Oscar deixou o futuro em aberto, dizendo que pode realizar treinos em casa ou em algum time local, enquanto estiver no Brasil.

"Desde o início de 2022, tive alguns problemas pessoais e familiares, que desafiaram meu dia a dia. Recentemente, voltei ao Brasil para acompanhar minha família durante esse período. Durante este período no Brasil, farei de tudo para manter minha competitividade mental e física, treinando em casa ou em uma equipe de futebol profissional local. Sem dúvidas, ainda faço e sempre farei parte do Shangai Port F.C. Meu coração está com meus companheiros e apoio a equipe em todos os aspectos. Obrigado novamente a todos os torcedores e todos os funcionários e companheiros da equipe, por toda ajuda, compreensão e apoio durante este período. Até breve!", publicou o meio-campista.

Vale lembrar que, recentemente, o jogador enviou uma foto sua vestindo a camisa do Flamengo para um grupo de amigos. No entanto, a imagem acabou vazando nas redes sociais, fazendo os torcedores do Rubro-Negro ficarem eufóricos pela contratação do meio-campista de 30 anos.

Revelado pelo São Paulo e com passagem pelo Internacional, Oscar está perto de ser anunciado como reforço do Flamengo. A liberação do clube chinês, no momento, é até o fim do ano, mas o Rubro-Negro deseja que o brasileiro assine contrato até o meio do ano que vem.